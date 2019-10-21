Больше 5 лет ушло на создание книги-памяти о погибших подводниках

В музей судоремонтного завода «Нерпа» была передана книга «Помнить всех поименно», посвященная экипажу АПРК «Курск». Больше 5 лет у Софии Дудко ушло на создание издания о погибших подводниках. Она сама потеряла в страшной трагедии сына. Теперь книга, на страницах которой 118 судеб моряков, хранится в музее судоремонтного завода «Нерпа» в Снежногорске.

Трагедия на подводной лодке «Курск», затонувшей в 2000 году в водах Баренцева моря, болью отозвалась в сердцах миллионов людей. Для судоремонтного завода «Нерпа», на котором корабль пришвартовался в последний раз, этот «заказ» стал особым. В день, когда покореженный корпус лодки доставили на завод, весь пирс был усыпан красными гвоздиками.

В руках начальник пресс-службы завода держит уникальное издание – книгу, написанную матерью одного из подводников «Курска». София Дудко 5 лет собирала по крупицам биографии и воспоминания о каждом из погибших моряков, лично переписывалась и разговаривала с родными и близкими, затем на свои средства издала первые экземпляры. Тираж трехсотсраничного труда 1500 экземпляров. Одно из изданий торжественно передали в музей судоремонтного завода.

«Элита измеряется не размером кошелька, а размером душевных сил, подвигом, как сделали эти ребята», - говорит Ирина Анзулатова, руководитель пресс-службы СРЗ «Нерпа» (г. Снежногорск).

Во время вёрстки книги издатели задумывались о том, как правильнее будет вносить имена героев. Сначала расположили главы о членах экипажа по званиям и рангам, затем - по отсекам, в конечном варианте решено было рассказывать о каждом подводнике в алфавитном порядке.

«Потому что на лодке все равны. У всех одна и та же профессия – подводник, одна и та же вера – подводник, одна и та же честь – подводник», - говорит Ирина Анзулатова, руководитель пресс-службы СРЗ «Нерпа» (г. Снежногорск).

На трёхстах страницах – трагически сложившиеся 118 судеб моряков -подводниках. В их числе и старший лейтенант Денис Кириченко. Он был выпускником снежногорской школы. «Он хотел стать конструктором подводных лодок, постоянно рисовал, какими они должны быть, - вспоминает Ирина Анзулатова, руководитель пресс-службы СРЗ «Нерпа» (г. Снежногорск). - И если бы он не погиб, исполнилась бы его мечта, а та лодка, которую бы он сконструировал, она бы не погибла».

В России много мест, трепетно хранящих историю «Курска». Одно из них петербургская школа имени Сергея Дудко и музей при ней, благодаря которому завод и получил такое драгоценное издание.