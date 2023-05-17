Больше двадцати лет оркестром Полярного, города воинской славы, руководит Сергей Грицай

Без сопровождения военного оркестра гарнизона не обходится ни одно торжественное мероприятие к значимым в стране датам. Музыканты играют во время праздничных событий и дают особенные концерты, в числе которых, например, парады под окнами ветеранов.

Чтобы тромбон зазвучал, нужно накачивать воздух через чашевидный мундштук. Кулиса, способная изменить количество воздуха, отличает инструмент от других духовых. Удивительно, но такую технику игры за несколько месяцев успешно освоил музыкант военного оркестра Полярного Михаил Ефремов. На самом деле, военнослужащему пришлось переквалифицироваться с баяниста: именно по этой специальности он окончил музыкальное учреждение.

Михаил Ефремов, солист военного оркестра, г. Полярный: «Достаточно серьезно, но музыкально-теоретическая подготовка, которая у меня была (я окончил Пермский музыкальный колледж), позволила быстро адаптироваться к инструменту, понять его специфику. Кроме того, у нас в оркестре служат профессионалы своего дела, которые всегда идут навстречу, помогают».

А прямо сейчас Михаил, вдохновлённый примером руководителя, готовится к поступлению на факультет дирижёров, который больше 25 лет назад, к слову, окончил главный дирижёр Полярного Сергей Грицай.

Сергей Грицай, дирижёр военного оркестра гарнизона, г. Полярный: «Военный оркестр – это в основном медно-духовые инструменты. На данный момент у меня: трубы, волторны, туба, тромбон – это основные инструменты для военного оркестра.

В прошлом баянист и Иван Ульянов. Но на Северном флоте он уже несколько лет играет на трубе. Полярный стал четвертым гарнизоном, в котором музыканту посчастливилось служить. А началась история военного трубача со срочной службы в армии и первого военного оркестра.

Иван Ульянов, музыкант военного оркестра, г. Полярный: «И баян, и труба – каждый инструмент по-своему хорош. Я не могу и не хочу выделить какой-то… Но я не думал, что хочу пойти в военный оркестр, мне нужно было освоить какой-то инструмент. Волею судьбы, так вышло, так сложилось, что школу окончил по баяну, а в училище поступил на трубу».

Сегодня все музыканты полярнинского военного оркестра – военнослужащие по контракту. Условия достойные, профессия, подчеркивают специалисты, престижная.

Сергей Грицай, военный дирижёр военного оркестра гарнизона, г. Полярный: «Чтобы попасть в военный оркестр надо обладать каким-либо инструментом и музыкальным образованием».

Ни одно значимое событие города не обходится без музыкального сопровождения военного оркестра. Это митинги на площадях Полярного, шествия военнослужащих и, например, парады под окнами самых важных людей – ветеранов. В репертуаре не только классика – марши и гимны, но и музыка до и послевоенных лет, современные композиции, джазовые мотивы, аранжировка оркестровых направлений.