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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.08.21 19:30

Больше месяца автомобилисты ЗАТО Александровск тестируют новое дорожное покрытие

Ремонт дороги завершён, подрядчику осталось проделать работы по устройству обочины. Окончательная приёмка участка Снежногорск-Гаджиево состоится в конце августа, но уже можно говорить о положительных промежуточных итогах.

Асфальт на 7-километровом участке дороги Снежногорск-Гаджиево с использованием новейших технологий уложили всего за несколько дней. Такие темпы подрядчика связаны с объёмами работ на других более масштабных объектах в области. Согласно планам регионального Минтранса, этот участок должны были обновить ещё в прошлом году, но, по закону жанра, подвёл исполнитель. Поэтому в 2021 году ремонт дороги здесь стал  приоритетным.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Деньги федерального бюджета – это порядка 60 с лишним млн рублей, с тем, чтобы эту дорогу сделать. И мы видим, сделана дорога, нанесена разметка. Осталось чуть-чуть обочины укрепить».

Участок попал в федеральную программу «Безопасные качественные дороги». Темпы, взятые подрядной организаций, настолько высоки, что позволяют идти с большим опережением графика.

Владислав Алиев, начальник «Мурманскавтодора»: «Рабочий сезон мы прошли не плохо, он ещё не окончен. Более того, скажу, что мы планируем в 2021 году сделать объекты 2022 года».

Почти месяц автолюбители большого ЗАТО тестируют новое покрытие. Нарекания, высказанные александровцами, обещают устранить. Окончательная сдача объекта намечена на 24 августа.

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