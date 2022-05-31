Больше половины россиян прошли вакцинацию от коронавируса, но только 56% из них готовы сделать прививку повторно

13 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (5), Кандалакшском районе (3) и Оленегорске (2).

13 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (5), Кандалакшском районе (3) и Оленегорске (2).

Больше половины россиян прошли вакцинацию от коронавируса, 56% из них готовы сделать прививку повторно, говорится в совместном исследовании «Росгосстраха» и компании «Инвитро». Как показали результаты исследования, уровень вакцинации «в определенной степени определяется социальным статусом человека». «Доля вакцинированных значимо выше среди тех, кто имеет два и более высших образования, либо учёную степень и высокий уровень дохода», — отмечают аналитики.

Специалисты также проследили взаимосвязь между уровнем дохода и желанием вакцинироваться. Так, среди опрошенных, зарабатывающих более 80 тысяч рублей, привились 70%, а среди тех, чей доход меньше 20 тысяч рублей, привились меньше половины. Эта тенденция может быть связана с корпоративной политикой компаний.

В опросе приняли участие 1450 респондентов из всех округов России.