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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.12.21 19:30

Больше предпринимателей, больше продали рыбы северянам, больше резидентов Арктической зоны - хорошие новости из правительства региона

С начала года в Мурманской области увеличилось количество предпринимателей. Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе продемонстрировали свою эффективность. Об этом говорили во время оперативного совещания в правительстве области. Также подвели итоги работы ярмарки «Наша рыба» и рассказали о новых резидентах Арктической зоны Российской Федерации.

Губернатор Мурманской области начал совещание с поздравлений. 20 декабря отмечается День работника органов безопасности. Андрей Чибис поблагодарил сотрудников за службу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас постоянно в мире возникают новые угрозы, вызовы, которые угрожают интересам нашей страны, нашим гражданам. Я благодарен всем тем коллегам, которые отвечают за нашу безопасность, за обеспечение спокойствия и безопасности на территории Мурманской области и на территории нашей страны. Желаю успехов всем, кто защищает нашу область от внешних и внутренних угроз».

Также во время оперативного совещания Андрей Чибис подвёл итоги работы ярмарки «Наша рыба». Он сообщил, что за год было реализовано более 170 тонн рыбной продукции. Во многом это стало возможно и по той причине, что с этого года ярмарка обзавелась передвижной торговой площадкой. Фудтраки с рыбной продукцией ездили по области. Купить дары морей по сниженной цене могли в том числе и за пределами областного центра.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За четыре месяца фудтраки побывали в 12 населённых пунктах нашей области. Отзывы положительные. И за это время реализовано в общей сложности более 170 тонн рыбной продукции с участием 15 предпринимателей».

Ещё одна хорошая новость. В Мурманской области за год увеличилось количество предпринимателей и самозанятых. Это результат работы в области мер поддержки малого и среднего бизнеса. Например, продление сниженных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Отмечается тенденция к ежегодному росту оборота малых и средних предприятий. И один из важнейших показателей - это численность занятых в сфере малого бизнеса. Сейчас уже 87,7 тысячи человек по итогам трёх кварталов занято в сфере малого и среднего предпринимательства. По итогам прошлого года, это было 80,5 тысячи человек. Мы видим, что уже по результатам трёх кварталов мы уже превысили численность, которая была за весь 2020 год».

Выросло и число резидентов Арктической зоны Российской Федерации. На сегодняшний день их количество достигло сотни. И сотым стал проект по строительству туристическо-развлекательного комплекса в посёлке Дальние Зеленцы. Заявленная сумма инвестиций по этому проекту составляет 65 миллионов рублей. Всего же общий портфель инвестиций всех резидентов превысил 128 миллиардов рублей. Более того, пришедший в регион бизнес планирует создать дополнительные 4100 рабочих мест.

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