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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.23 19:30

Больше ста работ художников из различных уголков страны стали основой выставки «Искусство на север»

Полярный - четвёртый город после Москвы, Мурманска и Апатитов, в котором экспонируется выставка современного искусства из фонда Центра «Сияние».

Марсель стал одним из первых посетителей выставки.

Марсель Параило, посетитель выставки, г. Полярный: «Мне очень понравились картины, на которые нужно смотреть и пытаться найти смысл, который вложил автор».

Больше ста работ художников из различных уголков страны стали основной выставки «Искусство на север». Это победители Всероссийского конкурса, который запустили в 2021 году в апатитском Центре современного искусства «Сияние» совместно с создателем проекта «ARTпатруль» Юрием Омельченко и известным телеведущим Андреем Малаховым.

Однако часть инсталляций могут вызвать откровенный шок: тот случай, когда хочется отойти от картины немедленно, или, наоборот, замереть в напряжении на долгие минуты, вглядываясь в узоры или предметы. Таких внутренних дискуссий и конфликтов и добивались организаторы.

Сергей Данилин, координатор Центра современного искусства «Сияние», г. Апатиты: «Некоторые работы могут вызывать ступор, состояние непонимания. И зарождение этих вопросов внутри зрителей выставки – одна из наших главных задач, потому что мы подталкиваем к диалогу, к возможности поразмышлять, что такое искусство и как оно может выглядеть».

Чтобы художников и их работы заметили на конкурсном этапе, авторы должны были разместить в социальных сетях изображения инсталляций, выполненных в любой технике. Однако темы для всех едины: это «Север», либо «Аутентика моего города или региона».

Юлия Коськина, посетитель выставки, г. Полярный: «Я бы посоветовала сходить, потому что это совсем другой взгляд на наш Север. Тут много абстрактных картин, это не классический, а другой взгляд – яркие краски, где-то наоборот, тёмные краски. Я советую посетить эту выставку».

Попробовать разгадать смыслы или просто прикоснуться к современному искусству российских художников можно до 28 мая в Городском историко-краеведческом музее города Полярного.

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