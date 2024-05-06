Больше туристов, больше отремонтированных дорог, больше спортивных мероприятий – хорошие новости с оперативного заседания правительства

В начале оперативного совещания первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко сообщила, что за последнюю неделю на субботниках в Мурманской области было приведено в порядок более 13 млн квадратных метров территорий. Это более четырёх тысяч дворов.

Очередное оперативное совещание прошло в региональном правительстве. Оно прошло под предводительством вице-губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. На повестке дня стояли вопросы хода городских субботников, ошеломительных итогов потока туристов в Мурманскую область, по ремонту дорог. Были затронуты и темы спортивных мероприятий региона, которых в мае будет более чем достаточно.

В начале оперативного совещания первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко сообщила, что за последнюю неделю на субботниках в Мурманской области было приведено в порядок более 13 млн квадратных метров территорий. Это более четырёх тысяч дворов.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Субботники в муниципалитетах зависят от погодных условий. Сегодняшняя погода – яркий тому пример и доказательство. Субботники будут проходить вплоть до конца мая. Приглашаю всех жителей Мурманской области присоединяться к акциям и как можно быстрее навести порядок и подготовиться к весне и лету».

Тему, не теряющую свою актуальность, – ремонт дорог так же обсудили на оперативном совещании. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в регионе отремонтируют в этом году 123 дорожных объекта. Ремонты будут вести в рамках президентских нацпроектов, программы реновации ЗАТО, и, как уже было отмечено ранее, стратегического плана «На Севере – жить».

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства в Мурманской области: «В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтировать будут не только региональные объекты, но и объекты агломерации Мурманска – улично-дорожная сеть города Мурманска. В этом году будет отремонтировано 27 участков во всех административных округах города Мурманска. В Первомайском округе – 11, в Октябрьском и Ленинском - по 7, два объекта в районе Росляково».

Абсолютный рекорд за всю историю развития туризма в регионе, по информации участников заседания, 670 тысяч туристов посетили Кольский Край в прошлом году. В сравнении с 2022 годом этот поток вырос на более чем 20 процентов.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «То, что мы уверенно с каждым годом наращиваем интерес к северу – это очень здорово. Здесь очень важно обозначить, что необходимо развивать и совершенствовать качество услуг, которые предоставляем нашим гостям и нашим жителям, которые тоже активно и с интересом посещают территории Мурманской области».

На совещании коснулись сферы спорта, ведь ай обещает быть насыщенным. В Мурманской области пройдёт более 100 событий федерального, регионального и муниципального масштабов. Ключевыми станут - Фестиваль молодёжных субкультур в конце мая, российский полумарафон «Забег.РФ», фестиваль по спортивному ориентированию «Российский азимут» и региональный этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». Есть соревнования, которые в Мурманской области организуют впервые.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В ноябре прошлого года министерством были аккредитованы две новые спортивные федерации по экстремальным видам спорта. Это сёрфинг и скейтбординг. С 15 по 19 мая на скейт площадке в Долине Уюта скейтбордисты будут бороться за медали в первом Чемпионате Мурманской области по скейтбордингу. В этих же числах в Териберке состоится Чемпионат Мурманской области по сёрфингу – он тоже дебютный для нашей области».

На оперативном совещании отметили, что к знаменательной дате – Дню Победы в регионе приурочено порядка 40 мероприятий. Это и легкоатлетические забеги, и соревнования по плаванью среди ветеранов, турнир по боксу и многое другое.