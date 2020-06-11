Больше всего больных вирусом COVID-19 в столице Заполярья

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 60 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 3760.

Больше всего больных в столице Заполярья +37 за сутки. Немало инфицированных в Североморске и Мончегорске.

Напомним, рост числа заболевших в регионе специалисты связывают с периодом отпусков, перед поездкой многие горожане проходят тестирование. Некоторые результаты проб оказываются положительными.