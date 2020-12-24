Публичные слушания по проекту бюджета Мурманска на ближайшие три года прошли на заседании горсовета. Основной темой повестки стало принятие главного финансового документа муниципалитета на 2021.

Год подходит к концу, пора строить планы на следующий – 2021-ый. Это касается и городского бюджета. Проект по нему обсудили мурманские депутаты на заседании горсовета. Как и прежде, больше всего денег будет выделено на социальную сферу.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Более 2/3 бюджета – это социальные расходы. Большая часть из них – это сфера образования. Поэтому сфера образования остается в центре нашего внимания».

Уходящий год был для многих очень непростым, поэтому поддержка населения при верстке главного финансового документа одно из приоритетных направлений, которое, как и многое другое, требует значительных затрат. Парламентарии посчитали, что расходная часть превысит доходную. И дефицит получается немаленьким.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я не помню, когда у нас в проекте бюджета дефицит закладывался 10%. Но понятно, что ситуация очень непростая. Хотя с другой стороны, те прогнозы, которые у нас были в апреле-мае этого года, они не оправдались по итогам, по исполнению бюджета. Поэтому ещё раз говорю, что ситуация очень динамичная, здесь не нужно впадать в пессимизм, нужно реально смотреть на вещи».

Учитывая сложившуюся ситуацию, городские депутаты надеются на поддержку со стороны правительства региона. Сейчас невозможно стопроцентно спрогнозировать, насколько увеличатся доходы в бюджете. Пока из-за сложившейся ситуации «заморожены» несколько больших проектов — это реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина» и обустройство нового стадиона возле спортивного центра «Авангард».