Больше всего денег будет выделено на социальную сферу
Публичные слушания по проекту бюджета Мурманска на ближайшие три года прошли на заседании горсовета. Основной темой повестки стало принятие главного финансового документа муниципалитета на 2021.
Год подходит к концу, пора строить планы на следующий – 2021-ый. Это касается и городского бюджета. Проект по нему обсудили мурманские депутаты на заседании горсовета. Как и прежде, больше всего денег будет выделено на социальную сферу.
Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Более 2/3 бюджета – это социальные расходы. Большая часть из них – это сфера образования. Поэтому сфера образования остается в центре нашего внимания».
Уходящий год был для многих очень непростым, поэтому поддержка населения при верстке главного финансового документа одно из приоритетных направлений, которое, как и многое другое, требует значительных затрат. Парламентарии посчитали, что расходная часть превысит доходную. И дефицит получается немаленьким.
Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я не помню, когда у нас в проекте бюджета дефицит закладывался 10%. Но понятно, что ситуация очень непростая. Хотя с другой стороны, те прогнозы, которые у нас были в апреле-мае этого года, они не оправдались по итогам, по исполнению бюджета. Поэтому ещё раз говорю, что ситуация очень динамичная, здесь не нужно впадать в пессимизм, нужно реально смотреть на вещи».
Учитывая сложившуюся ситуацию, городские депутаты надеются на поддержку со стороны правительства региона. Сейчас невозможно стопроцентно спрогнозировать, насколько увеличатся доходы в бюджете. Пока из-за сложившейся ситуации «заморожены» несколько больших проектов — это реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина» и обустройство нового стадиона возле спортивного центра «Авангард».