Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта объяснил, зачем необходимо повышение минимального взноса на капремонтНовогодняя программа для юных северян стартует в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.20 19:30

Больше всего денег будет выделено на социальную сферу

Публичные слушания по проекту бюджета Мурманска на ближайшие три года прошли на заседании горсовета. Основной темой повестки стало принятие главного финансового документа муниципалитета на 2021.

Год подходит к концу, пора строить планы на следующий – 2021-ый. Это касается и городского бюджета. Проект по нему обсудили мурманские депутаты на заседании горсовета. Как и прежде, больше всего денег будет выделено на социальную сферу.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Более 2/3 бюджета – это социальные расходы. Большая часть из них – это сфера образования. Поэтому сфера образования остается в центре нашего внимания».

Уходящий год был для многих очень непростым, поэтому поддержка населения при верстке главного финансового документа одно из приоритетных направлений, которое, как и многое другое, требует значительных затрат. Парламентарии посчитали, что расходная часть превысит доходную. И дефицит получается немаленьким.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я не помню, когда у нас в проекте бюджета дефицит закладывался 10%. Но понятно, что ситуация очень непростая. Хотя с другой стороны, те прогнозы, которые у нас были в апреле-мае этого года, они не оправдались по итогам, по исполнению бюджета. Поэтому ещё раз говорю, что ситуация очень динамичная, здесь не нужно впадать в пессимизм, нужно реально смотреть на вещи».

Учитывая сложившуюся ситуацию, городские депутаты надеются на поддержку со стороны правительства региона. Сейчас невозможно стопроцентно спрогнозировать, насколько увеличатся доходы в бюджете. Пока из-за сложившейся ситуации «заморожены» несколько больших проектов — это реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина» и обустройство нового стадиона возле спортивного центра «Авангард».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
Василий Иванович Данч
23.12.20 11:08
Ул. Челюскинцев д. 27. Отключили холодное и горячее водоснабжение, в графике нет отключения. Почему?
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 23 декабря
Д.О Вернер
21.12.20 06:54
Ой, и это Вы сами, без ОНФ, пошли за правдой?
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес по-мурмански: Грязное дело»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В торговых точках региона цены на сахарный песок и подсолнечное масло снижаются, а на капусту и картофель растут-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 62 копейки, евро – на 63 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетика Заполярья будет прирастать малой гидроэлектростанцией на реке Паз и Кольской ВЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Резиденты Арктической зоны смогут получить кредиты по сниженной ставке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика