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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.20 19:30

Большие амбиции мини-футбола

Финальные игры третьего этапа седьмого сезона лиги мини-футбола «МегаСпорт» собрали команды со всей Мурманской области. Баталии были жаркими, борьба за победу развернулась нешуточная.

Крупнейшее соревнование в регионе – такой титул завоевала лига мини-футбола «МегаСпорт» за прошедшие семь сезонов. И не удивительно, ведь в футбол круглогодично каждые выходные играет примерно  тысяча жителей нашего региона.

Алексей Попов, директор лиги мини-футбола «МегаСпорт»: «Достаточно сказать, что в этом году будут сыграны 550 матчей,  мы занимаем лидирующие позиции. Ещё раз скажу, по количеству игроков, по регулярности матчей, по регулярности футбольного сезона».

Один из самых непредсказуемых матчей минувшего уик-энда – сражение  команды мурманский врачей  «Эскулап» и североморской «Север Сити». Финальный счёт не брались предсказать даже эксперты. Итог 9:3 в пользу североморцев. Важный результат для обеих команд - долгожданный выход в четвертую лигу.

Константин Киркин, капитан команды «Север Сити»: «Это наша третья попытка. Две попытки увенчали не очень успешно. И вот третья попытка. Игра неплохо сложилась для нас. Да, были моменты, которые вызывали сложности у нас с командой «Эскулап». Взяли грамотно тайм-аут,  потом никаких проблем с игрой не было».

Между играми – церемония награждения. Голкипер мурманской команды отмечен как лучший вратарь.

Олег Месиков, вратарь команды «Эскулап»:  «В футболе без ошибок не бывает. Сегодня проиграли, но всё равно мы выиграли. Мы вышли на лигу выше. Учтём ошибки, чтобы меньше совершать в следующих играх».

География команд «МегаСпорт» охватывает всю Мурманскую область. Спортсменов поддерживают предприятия и организации региона, бюджетных средств здесь нет,  при этом мини-футбол в Заполярье активно развивается, выйдя на лидирующие позиции по стране. Не остался в стороне и телеканал «Арктик-ТВ».

Алексей Попов, директор лиги мини-футбола «МегаСпорт»: Редакция  «Арктик-ТВ, ваша замечательная компания, теперь поддерживает команду «Тесла-Арсенал», в том числе финансово помогает ей собрать сборную, потому что для противостояния такой могучей команде, обладателю двух последних чемпионских титулов, кировскому «Апатиту» пришлось объединять усилия Мурманска и Александровска, что требует вложений».

Команда «Тесла-Арсенал»  - одна из сильнейших, входит в высший дивизион. Но в последнем матче с кировским Апатитом ей всё же пришлось уступить сопернику, счёт  4:2.

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