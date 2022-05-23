Большие деньги на большие дела – оперативное совещание в правительстве региона

Правительство России выделило Мурманской области 75 миллионов рублей на покупку нового оборудования для областного многопрофильного клинического центра. Ещё 100 миллионов рублей регион получит на софинансирование строительства модульных гостиниц. Об этом губернатор Мурманской области рассказал во время оперативного совещания в правительстве региона.

75 миллионов рублей, которые правительство России выделило региону для обновления оборудования многопрофильного клинического центра, это не окончательная сумма. Ещё 30 миллионов для достижения этих целей вложит областной бюджет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На приобретение оборудования, оснащение отделений медицинской реабилитации мы дополнительно добавим свои 30 миллионов рублей. И вот к той поддержке, которую мы в этом году оказываем, ещё конкретно лечебное учреждение получит 100 миллионов рублей для того, чтобы себя переоснастить».

Также правительство страны решило поддержать туристический кластер. Мурманская область, например, получит 100 миллионов рублей на строительство модульных отелей. Правда, выделять деньги предпринимателям лишь при условии стопроцентного софинансирования.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас туризм - одна из самых быстрорастущих отраслей нашей экономики. Теперь дополнительные деньги для тех, кто строит модульные объекты размещения. По одной заявке можно получить не более 15 миллионов рублей. Софинансирование - минимум 100%».

Андрей Чибис напомнил, что осталась неделя до завершения голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году. Всего в списке представлены 38 объектов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу тех, кто не проголосовал, не отдал свой голос, сделать это. Чтобы никаких сомнений ни у кого не возникало, какие пространства надо делать в 2023 году».

Во время оперативного совещания обсудили и ход весенней уборки в регионе. Муниципалитеты продолжают борьбу с песком, оставшимся после посыпки дорог зимой. За прошедшую неделю для уборки территорий привлечено 442 единицы техники и 2951 человек персонала. Вывезено более 6 тысяч кубометров мусора. Также в муниципалитетах продолжаются субботники.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Убрано более 328 тысяч кв. метров территорий, вывезено 558 кубических метров мусора, смёта и веток. Задействовано 56 единиц техники. За этот период АО «Ситиматик» приняло 27 машин из Мурманска и Североморска с 51 тонной шин для переработки».

И ещё одна хорошая новость. В этом году День образования Мурманской области отметят масштабным праздником, в рамках которого стартует форум «КультАрктика». Власти региона утверждают, что это крупнейшее культурное событие года. Состоится он на разных площадках. В том числе и в центре города, где откроется уличный кинотеатр.