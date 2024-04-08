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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.24 19:30

«Большие гастроли»: артисты Ферганского театра покажут своё видение искусства зрителям Заполярья

Труппа из Узбекистана представит спектакли по повести «Барышня-крестьянка» и роману «Онегин» Александра Сергеевича Пушкина.

Артисты из Узбекистана представят в Мурманске своё видение произведений Александра Сергеевича Пушкина. Труппа Ферганского областного русского драматургического театра приехала в Заполярье в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли». На сцене Мурманского областного драматического театра актёры покажут повесть «Барышня-крестьянка» и роман «Онегин».

Анвар Абдулаев, главный режиссёр Ферганского областного русского драматургического театра: «Наш театр в проекте «Большие гастроли» участвует в первый раз, поэтому, когда нам сказали: «Куда вы поедете?», то мы сказали: «На ваш выбор, куда пошлёте, туда мы и поедем». И нам дали Мурманск. Для нас это такая проверка, это наша первая и единственная в этот раз точка».

Ферганский областной драматический театр предлагает мурманчанам взглянуть на привычные произведения под другим ракурсом. Например, в «Барышне крестьянке» это взгляд от лица народа с погружением в мир поэзии Александра Сергеевича, со дня рождения которого в этом году исполняется 225-лет.

Анвар Абдулаев, главный режиссёр Ферганского областного русского драматургического театра: «Что касается «Барышни-крестьянки, то здесь, учитывая то что мы русский театр в Узбекистане, то мы постарались сделать спектакль именно русским, сохранить в нём русскость и сохранить в нём Пушкина».

В «Онегине» артисты решили показать параллель между героями давно минувших дней и современной молодёжью, а также продемонстрировать зрителям то, что в современных реалиях слог поэта серебряного века может звучать актуально и свежо.

Юлия Мадалиева, директор Ферганского областного русского драматургического театра: «Видишь, как молодёжь это всё восприняла, как они действительно какие-то вечные и человеческие ценности себе берут и, может быть, что-то в их жизни поменяется к лучшему».

Трупа узбекского тетра отмечает хорошую организацию гастролей, в том числе на дипломатическом уровне, а также ждёт визита заполярных артистов с выступлениями в республику.

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