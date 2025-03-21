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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.25 19:30

«Большие гастроли»: три постановки подарят мурманчанам артисты театра имени Сац

В рамках программы «Большие гастроли» артисты Московского академического детского музыкального театра имени Сац вновь приехали в Мурманск. Но в этот раз они впервые привезли для наших зрителей балетные постановки. Интересно, начался их тур в Международный день театров кукол.

Гастроли московского театра в Мурманске продлятся все выходные. На эти дни они подготовили для зрителей три постановки: «Гала-балет», в котором объединены фрагменты из всемирно известных балетов, поставленных на музыку великих композиторов, «Шерлок Холмс» - детектив-балет, созданный по произведениям Артура Конан Дойла и детская балетная постановка «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

Дмитрий Дьяченко, заместитель художественного руководителя театра им. Сац: «Какой у вас замечательный зритель. Какой воспитанный вами, вашим театром зритель, просто чудесный. А что касается постановок, то мы исходили из того, что уже знаем эту сцену. Поэтому грандиозные, масштабные, большие полотна мы вам привезти не смогли. Например, «Спящая красавица», «Жизель» или «Половецкие пляски». Поэтому мы исходили из того, что здесь может быть представлено из разнообразия нашего репертуара, который мы можем представить».

Важно отметить, что на сцене Мурманского областного театра кукол выступать с балетом будут впервые.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «На старой площадке у нас что-то такое было, но небольшие выступления. А вообще, да, балет на нашей сцене будет в первый раз. У нас полностью обеспечена сама площадка, балетное покрытие специальное. Я думаю, что профессионалы – люди балета - уже оценили это».

Московские артисты, задействованные в постановках, сегодня впервые прилетели в Мурманск. Труппа из 47 человек с нетерпением ждёт начала выступления.

Варвара Серова, ведущая солистка балета театра им. Сац: «С одной стороны, волнительно, а с другой, добавляет каких-то сил и новых эмоций. Потому что это смена обстановки. Это всегда, как будто твоё внутреннее состояние выносит на новый уровень. Конечно, хочется показать людям на что ты способен, отстоять честь театра – оттанцевать. В любом случае, мы любим это дело, мы любим танцевать».

Иван Титов, ведущий солист балета театра им. Сац: «Мы очень часто выступаем перед детьми, а ребёнка очень сложно обмануть. Он чувствует, если ты что-то не доделал, что-то и где-то попытался скрыть. Поэтому перед детьми выступать сложнее, чем перед взрослыми».

Театр имени Сац – один из двух федеральных детских театров в России и первый в СССР постоянный музыкальный театр для детей. Давняя дружба московского и мурманского учреждений даёт отличные результаты, даря радость малышам и их родителям.

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