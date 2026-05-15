Большие гастроли в Мурманском областном драматическом театре продолжаются

Ещё одними почётными гостями Мурманского областного драматического театра стали артисты из Севастополя. Творческий коллектив города-героя привез для мурманских зрителей четыре легендарных спектакля.

Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского входит в число старейших театров нашей страны. Его история берёт начало с 1911 года. Больше века один из ведущих творческих коллективов юга России сохраняет национальные традиции драматического искусства и активно развивает современный репертуар.

Пока наших зрителей радуют севастопольские артисты, мурманская труппа показывает свои спектакли в южном городе-герое.

Инна Конохова, директор Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского: «Эти гастроли мы ждали очень долго - два года. Ещё тогда мы говорили с мурманскими коллегами, очень хотелось, чтобы два города-героя обменялись своей театральной жизнью, показали зрителям двух городов лучшие спектакли».

Софья Герасимова, заместитель директора Мурманского областного драматического театра: «Академический театр Севастополя очень сильный, мы знаем это, и все ждём. Наши зрители тоже, судя по билетам, которые практически проданы на все спектакли. Это говорит о том, что в Мурманске не только театр, но и зрители ждут Севастопольский театр. Мы все в предвкушении».

Открыли гастроли спектаклем «Севастопольский вальс» - визитной карточкой театра. Героизм, романтика и музыка – история о военном прошлом и человеческих чувствах, за которые зачастую идёт настоящая борьба. В этот рассказ погружаются и зрители, ощущая себя причастными к эпохе того времени. Реалистичность происходящего – заслуга мастеров своего дела.

Григорий Лифанов, художественный руководитель Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского: «В Мурманск приехали 70 человек - большая очень группа. Артистов у нас 52 и обслуживающий персонал, три фуры декораций. Это достаточно серьёзная подготовка и работа, серьёзные затраты».

16 мая на сцене Мурманского областного драматического театра покажут психологическую драму «Таня» по пьесе Алексея Арбузова. Спектакль номинирован на главную театральную премию страны «Золотая маска». Завершатся гастроли комедией «Мнимый больной», которую зрители увидят 17 мая.