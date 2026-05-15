В город-герой Мурманск вновь прибудет уникальный состав-музей «Поезд Победы»Народный фронт запускает опрос о том, какой россияне видят идеальную семью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.26 19:30

Большие гастроли в Мурманском областном драматическом театре продолжаются

Ещё одними почётными гостями Мурманского областного драматического театра стали артисты из Севастополя. Творческий коллектив города-героя привез для мурманских зрителей четыре легендарных спектакля.

Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского входит в число старейших театров нашей страны. Его история берёт начало с 1911 года. Больше века один из ведущих творческих коллективов юга России сохраняет национальные традиции драматического искусства и активно развивает современный репертуар.

Пока наших зрителей радуют севастопольские артисты, мурманская труппа показывает свои спектакли в южном городе-герое.

Инна Конохова, директор Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского: «Эти гастроли мы ждали очень долго - два года. Ещё тогда мы говорили с мурманскими коллегами, очень хотелось, чтобы два города-героя обменялись своей театральной жизнью, показали зрителям двух городов лучшие спектакли».

Софья Герасимова, заместитель директора Мурманского областного драматического театра: «Академический театр Севастополя очень сильный, мы знаем это, и все ждём. Наши зрители тоже, судя по билетам, которые практически проданы на все спектакли. Это говорит о том, что в Мурманске не только театр, но и зрители ждут Севастопольский театр. Мы все в предвкушении».

Открыли гастроли спектаклем «Севастопольский вальс» - визитной карточкой театра. Героизм, романтика и музыка – история о военном прошлом и человеческих чувствах, за которые зачастую идёт настоящая борьба. В этот рассказ погружаются и зрители, ощущая себя причастными к эпохе того времени. Реалистичность происходящего – заслуга мастеров своего дела.

Григорий Лифанов, художественный руководитель Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского: «В Мурманск приехали 70 человек - большая очень группа. Артистов у нас 52 и обслуживающий персонал, три фуры декораций. Это достаточно серьёзная подготовка и работа, серьёзные затраты».

16 мая на сцене Мурманского областного драматического театра покажут психологическую драму «Таня» по пьесе Алексея Арбузова. Спектакль номинирован на главную театральную премию страны «Золотая маска». Завершатся гастроли комедией «Мнимый больной», которую зрители увидят 17 мая.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире02:30«Медленное ТВ-Камин».04:40«Если любишь — прости». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)06:30«Недетские вопросы о природе». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почти 80% мурманчан готовы подрабатывать вне своей основной специальности - hh.ru и «Моя смена»-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,11 рубля, доллар потерял 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Реализацию проекта по модернизации сетей теплоснабжения и водоснабжения в ЗАТО Александровск Сергей Дубовой берёт на свой депутатский контроль-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять