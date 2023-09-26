Большие и важные стройки Мурманска на контроле главы
На улице Бредова строят 5-этажный дом. Квартиры в нём будут предназначены для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья. Основные работы на объекте практически уже завершены.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «На пятом этаже стены уже возводятся. В течение ближайших двух недель строители закончат кровлю. Остаётся только отделка и благоустройство территории. В декабре планируем от подрядчиков получить ключи от квартир и передать их мурманчанам».
Также для сирот и жильцов аварийных домов строят новое здание на улице Успенского. Многоэтажка будет рассчитана на 128 квартир. Работы планируют завершить в следующем году.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Строительство идёт по графику. И, наверное, в ближайшие две недели по второй секции дома начнут расти стены».
Также большая стройка кипит на улице Советской. Здесь возводится школа для юных мурманчан.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Место, где мы сейчас стоим, будет стадионом. Когда закончится бетонирование, нужно будет провести несколько серий локальных взрывов, чтобы скальную породу вывести и приступить здесь к работам».
Контроль за ходом строительства объектов глава администрации города ведёт лично во время регулярных объездов.