Большие и важные стройки Мурманска на контроле главы

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин регулярно проводит осмотры объектов и контролирует процесс их возведения.

На улице Бредова строят 5-этажный дом. Квартиры в нём будут предназначены для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья. Основные работы на объекте практически уже завершены.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «На пятом этаже стены уже возводятся. В течение ближайших двух недель строители закончат кровлю. Остаётся только отделка и благоустройство территории. В декабре планируем от подрядчиков получить ключи от квартир и передать их мурманчанам».

Также для сирот и жильцов аварийных домов строят новое здание на улице Успенского. Многоэтажка будет рассчитана на 128 квартир. Работы планируют завершить в следующем году.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Строительство идёт по графику. И, наверное, в ближайшие две недели по второй секции дома начнут расти стены».

Также большая стройка кипит на улице Советской. Здесь возводится школа для юных мурманчан.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Место, где мы сейчас стоим, будет стадионом. Когда закончится бетонирование, нужно будет провести несколько серий локальных взрывов, чтобы скальную породу вывести и приступить здесь к работам».

Контроль за ходом строительства объектов глава администрации города ведёт лично во время регулярных объездов.