Большие перемены в подшефном Приморском районе Запорожской области

Мурманские энергетики помогли заменить теплоэнергетическое оборудование в 8 котельных школ Приморского района, чтобы дети больше не замерзали. Специалисты также починили три кровли и сделали три пространства по программе «Арктическая школа». Установили две новые блочно-модульные газовые котельные в жилых районах, чтобы город Приморск был готов к отопительному сезону.

Меньше полугода назад Мурманская область по поручению Президента России взяла шефство над Приморским районом Запорожской области. За это время удалось сделать многое, отметил на своей странице в телеграм-канале губернатор Андрей Чибис, подведя итоги работы.

Так, в районе установили три водонапорные башни, восстановили водоснабжение в Приморске, помогли достроить две амбулатории. Скоро учреждения получат оборудование и начнётся приём пациентов.

Мурманские энергетики помогли заменить теплоэнергетическое оборудование в 8 котельных школ Приморского района, чтобы дети больше не замерзали. Специалисты также починили три кровли и сделали три пространства по программе «Арктическая школа». Установили две новые блочно-модульные газовые котельные в жилых районах, чтобы город Приморск был готов к отопительному сезону.