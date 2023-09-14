Большие перемены в подшефном Приморском районе Запорожской области
Меньше полугода назад Мурманская область по поручению Президента России взяла шефство над Приморским районом Запорожской области. За это время удалось сделать многое, отметил на своей странице в телеграм-канале губернатор Андрей Чибис, подведя итоги работы.
Так, в районе установили три водонапорные башни, восстановили водоснабжение в Приморске, помогли достроить две амбулатории. Скоро учреждения получат оборудование и начнётся приём пациентов.
Мурманские энергетики помогли заменить теплоэнергетическое оборудование в 8 котельных школ Приморского района, чтобы дети больше не замерзали. Специалисты также починили три кровли и сделали три пространства по программе «Арктическая школа». Установили две новые блочно-модульные газовые котельные в жилых районах, чтобы город Приморск был готов к отопительному сезону.