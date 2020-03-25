Большие проблемы маленькой медицинской маски

Говоря «медицинская маска» мы представляем себе нетканую повязку, которую можно носить только три часа, после - в помойку. А ведь раньше люди пользовались многоразовыми марлевыми повязками. Они выгоднее и экологичнее. Где такие шьют, а главное, где их можно купить в Мурманске, выясняли журналисты «Арктик-ТВ».

Россиян охватила паника: в аптеках нет медицинских масок. Раньше их везли из Китая и других азиатских стран, а теперь Россия сама должна обеспечить граждан первичными средствами защиты. В областном центре небольшое швейное предприятие за несколько дней переквалифицировалось. Теперь здесь с утра и до вечера шьют только медицинские маски. Причём шьют экологичные - многоразовые из марли.

Елена Краснова, директор мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов: «Их можно использовать неоднократно. Они стираются, обязательно проглаживаются, чтобы убивались все бактерии. У нас идет утюжка при 180 градусах».

Каждую маску проглаживают вручную, потом аккуратно складывают в коробки и передают заказчикам. Сейчас швейное предприятие обеспечивает этими средствами защиты сотрудников нескольких крупных компаний областного центра. Купить маски можно и в розницу. Материалов для работы достаточно, но, что будет в следующем месяце, руководитель Елена Краснова не знает.

Елена Краснова, директор мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов: «Проблемный момент с материалами, фурнитурой. То что мы успели взять изначально, пока не было ажиотажа, сейчас я не знаю, что будет со следующей партией. Во-первых, подъём цен в 2-3 раза, во-вторых, исчезают материалы, их закупают большие организации, нам маленьким не остаётся, а мы не знаем, что будет дальше».

Трудятся на предприятии швеи с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас, когда заказов много, руководитель может обеспечить их работой. В спокойное время - гораздо сложнее. 44 ФЗ предписывает предприятиям выбирать поставщика товаров по тендеру, то есть, с самой низкой ценой. Большие компании из Иваново выигрывают конкурсы. Тягаться с ними маленькой швейной фабрике не под силу.

Елена Краснова, директор мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов: «Организации готовы закупать у нас напрямую, но так как их ограничили, то они могут делать у нас заказ только на пять тысяч, а у них потребности большие, вот мы и отказываемся. Нам очень трудно выживать, в последние два года мы просто тянемся».

Купить медицинские марлевые маски штучно, изготовленные на этом предприятии, можно по адресу: г.Мурманск, ул. Свердлова 2/7 и ул.Карла Маркса, 38/1; В г. Кола, просп. Советский,15.