Большие учения по поиску и ликвидации диверсантов были организованы сотрудниками Росгвардии на территории «Атомфлота» в Мурманске
Росгвардейцы отработали действия по обеспечению безопасности в акватории «Атомфлота», а также в близи охраняемого объекта. Экипажи катеров морского отряда обнаружили и пресекли попытки проникновения в охраняемую зону диверсантов.
Выдвинувшись наперерез, сотрудники ведомства по громкой связи предупредили условных нарушителей о запрете пересечения границы.
Проигнорировав требование, судно-нарушитель продолжило движение и зашло в запретную зону. Силами экипажей противодиверсионных катеров морского отряда условные злоумышленники были задержаны.
После этого водолазы выполнили поиск диверсантов на глубине 20 метров и отработали их уничтожение с применением подводного вооружения.
Вторым этапом учений стала тренировка по обнаружению и обезвреживанию условной ДРГ, находящейся в непосредственной близости с охраняемым объектом. Для транспортировки бойцов был использован вертолёт МИ-8.
Подавив разведывательный беспилотник противника и обнаружив его оператора, росгвардейцы передали полученную оперативную информацию о точном месте нахождения диверсантов бойцам СОБР «Росомаха». Спецназ утроил засаду и обезвредил нарушителей закона.