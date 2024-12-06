Большие учения по поиску и ликвидации диверсантов были организованы сотрудниками Росгвардии на территории «Атомфлота» в Мурманске

Специалисты ведомства при этом помимо катеров задействовали вертолёт МИ-8.

Росгвардейцы отработали действия по обеспечению безопасности в акватории «Атомфлота», а также в близи охраняемого объекта. Экипажи катеров морского отряда обнаружили и пресекли попытки проникновения в охраняемую зону диверсантов.

Выдвинувшись наперерез, сотрудники ведомства по громкой связи предупредили условных нарушителей о запрете пересечения границы.

Проигнорировав требование, судно-нарушитель продолжило движение и зашло в запретную зону. Силами экипажей противодиверсионных катеров морского отряда условные злоумышленники были задержаны.

После этого водолазы выполнили поиск диверсантов на глубине 20 метров и отработали их уничтожение с применением подводного вооружения.

Вторым этапом учений стала тренировка по обнаружению и обезвреживанию условной ДРГ, находящейся в непосредственной близости с охраняемым объектом. Для транспортировки бойцов был использован вертолёт МИ-8.

Подавив разведывательный беспилотник противника и обнаружив его оператора, росгвардейцы передали полученную оперативную информацию о точном месте нахождения диверсантов бойцам СОБР «Росомаха». Спецназ утроил засаду и обезвредил нарушителей закона.