«Большие вызовы» для юных исследователей Заполярья

У подростков, увлекающихся исследовательской деятельностью, есть все шансы воплотить в жизнь свои научно-технологические проекты, благодаря всероссийскому конкурсу «Большие вызовы», который в этом году проходит в седьмой раз.

В центре «Лапландия» проходит финал регионального этапа всероссийского конкурса «Большие вызовы». Проект стимулирует молодёжь к получению новых знаний, развивает интерес к науке и творчеству. Школьникам и студентам колледжей предстоит защитить свои научно-исследовательские проекты, которые они готовили на протяжении нескольких месяцев.

Галина Огурцова, методист Центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярная звезда», член жюри регионального этапа конкурса «Большие вызовы»: «Был региональный этап в дистанционном формате, сейчас идёт региональный этап, но финальная его часть. После финального этапа победители и призёры будут проходить определенное задание, тестирование, после которого те, кто пройдёт это тестирование, будут отбираться на заключительный этап, который пройдет в Сочи».

В нашем регионе ребята могли представить свой проект в одном из пяти направлений: когнитивные исследования, освоение мирового океана, современная энергетика, умный город и безопасность, агропромышленные и биотехнологии. Оценивают работы жюри, опытные специалисты вузов и предприятий области.

Юрий Тополев, начальник отдела технологических присоединений и взаимодействия с клиентами Филиала ПАО «Россети» Северо-Запада, член жюри регионального этапа конкурса «Большие вызовы»: «Все работы очень интересные, очень познавательные. Все молодцы. Нам очень интересно познакомится с другими аспектами, например, что вообще думает молодёжь, как вообще развивается, к чему стремятся, что они думают по развитию современной и будущей энергетики в целом. Все работы отличаются друг от друга, нет ни одной повторяющейся».

В каждом направлении будет один победитель и два призёра, но для большинства участников конкурса важнее всё-таки участие и получение новой полезной информации.

Иван Митин, участник конкурса «Большие вызовы»: «Я защищаю свой проект «Получение и исследование альгината натрия из водорослей пилаеллы прибрежные. Меня привлекло желание познавать новое и узнать много интересного».

Тимур Столетов, участник конкурса «Большие вызовы»: «Меня привлекло то, что я хотел развить идею сити-фермерства, выращивание рассады в домашних условиях, в условиях Крайнего севера. Пришел к выводам, что подходит буквально две почвы - грунт и торфяные таблетки. Это самое надёжное для нашего севера и для наших условий».

Заключительный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы» пройдёт с 10 апреля по 15 мая.