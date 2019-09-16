Большим концертом открылся торгово-развлекательный комплекс «Плазма»

Конкурсы, подарки и большой концерт - в Мурманске открылся торгово-развлекательный комплекс «Плазма». Чтобы выступить перед гостями ТРК в город приехал Влад Топалов, GENIMI, группы «Дискомафия» и «Инфинити».

С самого утра на огороженной части парковки рядом с ТРК «Плазма» звучит музыка. Пока выступающие на открытии комплекса группы настраивают оборудование, взрослые и дети участвуют в забавных конкурсах. Но и те, кому бегать и прыгать на свежем воздухе не хочется - тоже не скучают. Есть что посмотреть и внутри «Плазмы».

Кристина Крылова, управляющая ТРК «Плазма»: «Основной упор мы сделали на развлекательную составляющую. Буквально до конца года помимо детского парка будет открыт современный кинотеатр и многие другие развлекательные истории. Детский парк уже сегодня открыл свои двери, комната страха и другие различные развлекательные концепции».

Среди новинок - развлекательный парк для детей «Мисти Парк». Сразу после активного отдыха - есть где перекусить. Фудкорт, на котором представлены мировые марки производителей фастфуда - неподалёку. На первом этаже ТРК - сюрприз для любителей сладкого. Там открылась знаменитая в России кофейня «Шоколадница». Ну а пока взрослые знакомятся с магазинами, самых маленьких развлекают аниматоры.

Самое интересное началось после обеда, небольшие приветственные речи и торжественное перерезания ленты, стартует праздничный концерт. На сцене рядом с ТРК выступили такие известные группы как «Инфинити» и «Дискомафия».

Звездой вечеринки стал Влад Топалов, который приехал в Мурманск специально на открытие торгово-развлекательного комплекса. Завершился концерт - громким и ярким фейерверком. Двухэтажный торгово-развлекательный комплекс - это только первая очередь строительства. В планах у руководства «Плазмы» построить рядом аквапарк с отелем, фитнес-клубом и СПА общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.