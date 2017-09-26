Большинство преступлений в Мурманской области совершаются ранее судимыми

В правительстве Мурманской области состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Один из вопросов - профилактика рецидивной преступности и меры по её предупреждению. Пока на этом направлении нашему региону похвастаться нечем: большинство преступлений в Мурманской области совершаются именно теми, кто ранее уже был судим. За 8 месяцев 2017 года на территории края рецидивисты совершили около 3000 преступлений.

В Мурманской области практически каждое второе преступление совершается лицами, преступавшими закон ранее. С печальной статистикой полицейские пытаются бороться с помощью оперативно-профилактических мероприятий. В результате только в этом году были обнаружены 500 ранее судимых граждан не стоящих на учёте. Кроме того, за теми, кто недавно вышел из тюрьмы, осуществляют административный надзор. Больше всего рецидивистов стражи правопорядка обнаруживают в Мончегорске, Ковдорском и Терском районах.

- Как результат проведённых мероприятий, у нас в текущем году отмечается снижение рецидивной преступности, - сообщил Евгений Бзюк, врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области. – Причём, снижение идёт и по показателю общей преступности ранее совершёнными, и по тяжким преступлениям.