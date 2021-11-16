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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.21 19:30

Большое и доброе сердце дарит чудный праздник юным северянам

Все дети нуждаются в любви и заботе. Окруженные добрыми людьми, они познают мир с лучшей стороны. И это не обязательно должны быть большие дела. Даже маленький праздник может сделать их безмерно счастливыми.

Большой праздник для маленькой компании. Без повода, просто для их искренней радости. А почему бы и нет?! Дети должны наслаждаться жизнью. Некоммерческий фонд соцпомощи «Добрые сердца» вместе с базой отдыха «Чунга-Чунга» устроили для ребят такое событие.

Анна Волчок, руководитель мурманского отделения некоммерческого фонда соцпомощи «Добрые сердца»: «Мы решили им устроить какой-то маленький праздник. Порадоваться с ними, повеселиться и быть с ними в общении».

Большое доброе сердце, в котором находился аниматор, провело детям из коррекционной школы №3 увлекательную экскурсию по территории базы отдыха. А потом малыши весело играли на свежем воздухе.

Ирина Мичкова, воспитатель коррекционной школы-интерната №3: «Дети должны социализироваться в этой жизни. Должны видеть, где можно отдыхать, развиваться, игры проводить. Это нормальное развитие детей. Деткам нравится сегодняшний праздник.  Они счастливы, глаза горят. Веселятся, бегают, радуются».

После развлечений на улице малышей ждал большой сюрприз. В лофт-баре «Грабли» им накрыли большой стол. Потом для малышей провели конкурсы и устроили развлекательную программу с аниматорами.

Алена Мусатян, руководитель лофт-бара «Грабли»: «Организация праздников базы отдыха «Чунга-Чанга» работает прекрасно. У них огромное количество аниматоров и костюмов. Они профилируются на этом деле. Поэтому мы рады принимать не только взрослых, но и деток. Если будут ещё предложения, то мы всегда рады принять и порадовать наших малышей. Дети самое главное в жизни».

В благодарность за яркий праздник организаторам от фонда вручили Благодарственное письмо. А лучшая благодарность от детей – это, конечно же, их искренние улыбки и задорный смех, который не стихал на протяжении всего дня. Такой отдых запомнится ребятам надолго.

 

Комментарии

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Игорь
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макс
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