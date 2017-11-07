Большое сердце из цветов российского триколора создали мурманские студенты

В субботу мурманчане с размахом отметили День народного единства. Кульминацией праздника стал флешмоб «Ты и я – вместе мы Россия» на площади Пять Углов. Несколько сотен студентов высших и средних учебных заведений города образовали большое сердце цветов российского триколора.

- Это незабываемые эмоции, потому что здесь очень много знакомых, - делится своими впечатлениями от действа Александра Носырева, волонтёр общественной организации «Молодёжь Заполярья». – Я здесь вижу очень много активных ребят, которые готовы участвовать в этом мероприятии. Это самое классное, что мы сделаем сегодня!

Флешмоб стартовал на улице Профсоюзов. Оттуда студенты, выстроившись в три линии, пронесли по улице Ленинградской полотнища цвета российского триколора.

На самой площади участники акции по очереди вынесли полотна каждого цвета. Заранее отрепетированное действие позволило ребятам выстроиться особым образом. Участникам помогали волонтеры. Несколько минут и с высоты птичьего полета можно было увидеть огромное сердце – своеобразное признание в любви родной стране, городу и своим землякам.

- Я думаю, что это очень круто, - говорит Мария Сырова, участница флешмоба, - потому что здесь собрались ребята с разных колледжей, с разных школ, они, объединившись, выражают свою любовь к нашей стране.

- Очень хорошие впечатления. Я в первый раз на таком массовом празднике, - признаётся Алексей Викулин, участник флешмоба.

Необычное сердце просуществовало около 15 минут. Несмотря на то, что на улице было холодно, молодёжь пела песни и танцевала. Вспомнили ребята и слова Гимна страны.

Участники акции отмечали, что они достигли своей цели - каждый смог почувствовать себя частичкой единого целого.