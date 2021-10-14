Большое ЗАТО – большие проблемы

ЗАТО Александровск, пожалуй, самая неблагополучная часть Мурманской области в вопросах коммунальных проблем. Недостроенные мосты, сорванные ремонты общественных пространств и дорог, ямы во дворах. А над всем этим - тотальное безразличие чиновников.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» сейчас работает в городах большого ЗАТО, чтобы проверить, действительно ли всё так плохо, как сообщают социальные сети.

В соцсетях бурлит негодование по поводу того, во что в этом году превратили большое ЗАТО. В Снежногорске и Полярном то и дело срываются сроки по социально значимым проектам, а жильцы многоквартирных домов буквально заваливают представителей власти жалобами на ужасное состояние дворов.

Татьяна Акинина, жительница города Полярного: «Вот эти трактора! Как они там называются? Техника стоит и стоит. Неделями стоит. Ничего не делается!».

В этом году власть в ЗАТО Александровске сменилась. Врио главы стал Сергей Богза. До этого назначения малоизвестный местным жителям заместитель Семёна Каурова.

- Вы знаете, я его не видела, не слышала и знать не знаю! – вот такая реакция представителя большого ЗАТО.

А ведь по нашей информации, он фактически руководит территорией с января этого года. И именно под его началом города большого ЗАТО начали скатываться в яму коммунальной безысходности.

- Засыпали камнями всё, как будто, так и надо. Тишина и покой в интернете. Завтра, послезавтра… Когда это завтра? Не наступит в нашей дыре.

Яркий пример - двор на улице Душёнова. Жалкие 200 метров проезда ремонтируют с мая этого года. И всё ещё не доделали. Контракт, по нашей информации, взял знакомый подрядчик Богзы. И нынешний врио главы своего друга за сорванные сроки не наказывает, а наоборот, всячески выгораживает.

Анжела Павлова, жительница города Полярного: «Пишем в «ЧП Мурманск», пишем нашему «ЗАТО Александровск». Каждый день пишем, фотографии отправляем. Нас кормят завтраками. Говорят, что так всё и должно быть. Мы недовольны. Недовольный разрухой, разрухой вот этой!».

Или история с мостом. Долгострой, о котором 1000 раз писали в соцсетях. Сюда даже приезжал губернатор Мурманской области. И только благодаря вмешательству областной власти работа пошла.

Юлия Иванова, жительница города Полярного: «Должны были сдать, а пошло всё как-то криво-косо. Всё как-то делают, не знаю кто. Три человека. У меня просто окна выходят на этот мост. А там три человека копаются постоянно. Вот такая работа».

И таких проблем в Полярном огромное количество. О каждой из них мы расскажем подробнее в наших следующих сюжетах.