Большое ЗАТО – большие заботы

Глава Александровска Семён Кауров продолжает контроль работ управляющих компаний и подрядных организаций, обслуживающих население.

Города большого ЗАТО давно объединились и живут в одном ритме, однако контролировать территории от этого не стало легче. Глава Александровска Семён Кауров ежедневно мониторит обстановку в Полярном, Снежногорске, Гаджиево и Оленьей Губе, в том числе и с помощью своих заместителей. Тем не менее, традиционные пятничные рейды с представителями подрядных организаций и управляющих компаний отменять не собирается. Наоборот, уже сейчас планирует графики работ на летний период.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Ещё раз повторяю, времени очень мало, лето короткое и за лето мы должны выполнить все работы. Окончание работ 1 сентября».

Морозы работы прибавляют – тепла в дома александровцев со снижением температур на улице должно поступать в разы больше. Не исключены и аварийные ситуации, правда, их стараются ликвидировать в кратчайшие сроки.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «На сегодняшний день есть ситуация с отоплением в посёлке Оленья Губа. Поехали, выяснили, посмотрели - теплоноситель в норме. Увидели, что на третьем этаж открыты окна, возможно, это является фактором. Сегодня всё решим, окна закроют, соответственно нормализуем ситуацию».

Под пристальным вниманием главы большого ЗАТО и детские площадки. Зима играм не помеха, поэтому все конструкции должны быть вычищены и доступны для использования. Очистка дорог, в целом, главу муниципалитета удовлетворяет. Конечно, работа на этом не останавливается: техника и люди трудятся в режиме нон-стоп, чтобы передвижение по дворам, тротуарам и лестницам не доставляло жителям большого ЗАТО хлопот.