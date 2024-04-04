Большому городу нужна новая техника

Весна в Мурманске всегда непредсказуема. Она может баловать теплом, а потом резко завалить город снегом, а завершить эту феерию морозами.

Только за первые два дня апреля выпал 21% от месячной нормы осадков.

Непогода, конечно, не радует мурманчан, давно мечтающих о потеплении. И им на помощь приходят специалисты Управления дорожного хозяйства, которые ловко расправляются со снежными завалами, чтобы город был комфортным и не выглядел зимним.

А делают они это на новой технике.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Наши дорожники и коммунальщики с этой задачей справляются. В первую очередь благодаря трудолюбию и, конечно, новой технике, которую мы методично закупаем. 37 единиц купили в 2022 году благодаря поддержке, которую городу оказывается Андрей Чибис, продолжили обновление в прошлом - 2023 году».

Сейчас на балансе предприятия находится 148 единиц дорожно-уборочной техники. И обновления парка происходят регулярно, чтобы не возникало проблем в работе в самый неподходящий момент.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманск: «УДХ - то предприятие, за которым Совет депутатов очень тщательно следит, потому что были определенные вопросы. А средства им выделялись и в последние годы достаточно серьёзные для обновления».

Параллельно с основными задачами по вывозу и расчистке снега идёт подготовка к весенне-летнему сезону. И продолжается обновление парка техники.