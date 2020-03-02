Большому противолодочному кораблю «Адмирал Харламов» исполнилось 30 лет

Праздник, посвященный дню рождения БПК, состоялся в главной базе Северного флота.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Харламов» построили на заводе «Янтарь». В 1990 году его приняли на вооружение Северного флота. В этом году он отметил своё 30-летие. В праздновании приняли участие ветераны службы и родственники адмирала Николая Михайловича Харламова, в чью честь и был назван БПК.

Татьяна Харламова, дочь адмирала Харламова: «У отца была богатая биография. Он же был военный дипломат, в годы войны возглавлял советскую военную миссию в Лондоне. Был участником открытия второго фронта. У него очень богатая биография была. И военная, и дипломатическая. Он много не рассказывал, потому что многие вещи в те годы нельзя было рассказывать. Но то что он рассказывал, было безумно интересно и важно для нас».

На борту состоялось построение экипажа и торжественный подъём флагов. Отличившиеся военные моряки получили награды и грамоты из рук командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирала Владимира Кондратова.

Владимир Кондратов, заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота: «Корабль назван в честь адмирала Николая Михайловича Харламова, который в первые годы войны прибыл в Лондон, возглавил нашу военно-морскую миссию. Занимался организацией конвоев. После разгрома конвоя PQ-17 адмирал Харламов представил английскому командованию настолько аргументированный разбор, что английское адмиралтейство было вынуждено признать свою вину в преждевременном оставлении силами охранения конвоя и последующих больших потерях, которые транспортные суда понесли».

Родственники Николая Харламова тоже приехали не с пустыми руками. Они привезли на корабль копии документов и личные вещи адмирала. Эту экспозицию представили в импровизированном музее перед кают-компанией.