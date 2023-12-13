Большой ассортимент морских деликатесов северяне могут найти на полюбившейся многим выставке «Икра и рыба Камчатская»

Чавыча, белорыбица, икра камчатская – аж слюнки текут от этих названий. Вкусную свежую рыбу прямиком из Камчатки привезли в столицу Заполярья. Выставка работает первый день, но посетителей уже очень много. Так что поспешите, если хотите приобрести деликатесы.

Она начала работу в «МурманЭКСПОцентре». Это отличная возможность вкусно подготовиться к предстоящим праздникам.

Чавыча, белорыбица, икра камчатская – аж слюнки текут от этих названий. Вкусную свежую рыбу прямиком из Камчатки привезли в столицу Заполярья. Выставка работает первый день, но посетителей уже очень много. Так что поспешите, если хотите приобрести деликатесы.

- Я здесь первый раз, хочу попробовать вот эту чавычу.

- Беру икру.

- И как вам?

- Хорошая!

- Вкусная?

- Очень!

- Беру белорыбицу. Хочу накушаться так, чтобы потом на всю жизнь.

Продукты, представленные на выставке, самые что ни на есть натуральные – рыба не выращивается искусственно, не замораживается, её перевозят самолётом прямиком с Дальнего Востока.

Красная икра в рационе поддерживает иммунитет и считается одним из лучших источников белка. Благодаря регулярному потреблению морепродуктов, укрепляются кости, так же появляется больше энергии, а это важно для тех, кто живёт на Крайнем Севере.

- Чавычу купили, икры килограммчик. Даже больше. Тут очень вкусно всё. Мы каждый год здесь берём.

- Рыбку купили. Чавычу!

- Купила горячего копчения, чавычу, слабосолёную чавычу и тейки из чавычи.

- Купила белорыбицу и чавычу. Чавычу я люблю. Только чавычу.

Более 35 видов рыб разных пород представлено на выставке «Икра и рыба Камчатская».

Любимые морепродукты можно купить в «МурманЭКСПОцентре» на Кольском проспекте, 51. Выставка-продажа работает по 17 декабря включительно.

Рыбка послужит отличной закуской на новогоднем столе или даже полноценным блюдом. Чтобы поднять себе праздничное настроение деликатесы можно купить впрок и заморозить, а потом поставить их на стол в день торжества. При разморозке свои вкусовые качества рыба не теряет.

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