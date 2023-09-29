Большой десантный корабль «Иван Грен» вернулся в Североморск

Флотская столица стала последним городом акции «Сила в Правде».

Напомним, на борту БДК размещена выставка трофейной техники ВСУ, образцы вооружения, картины и плакаты современных художников. Участие в событие приняли главнокомандующий ВМФ России Николай Евменова и глава региона Андрей Чибис.

Свой путь «Иван Грен» начал 12 августа в Санкт-Петербурге. На борту большого десантного корабля размещена передвижная патриотическая выставка. Последним городом на пути Грена стал Североморск. День прибытия легендарного корабля горожане превратили в праздник, во время которого была представлена современная военная техника и дан концерт. А на Приморской площади растянули самую большую в мире копию Знамени Победы.

На борту БДК «Иван Грен» 45 воспитанников Североморского кадетского корпуса были посвящены в юнги Северного флота. Значки им вручили главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, командующий Северным флотом Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

После церемонии посвящения кадетов пригласили на выставку, расположенную на борту БДК. В вертолётном ангаре корабля показали работы военных художников студии имени Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. И главное, здесь были размещены военные трофеи: подбитая бронетехника ВСУ, два патрульных катера, добытые во время специальной военной операции.

За полтора месяца выставку на боту «Ивана Грена» посетили и увидели более 112 тысяч человек в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Балтийске, Архангельске, Кандалакше, Мурманске и Североморске.

Совершая межбазовые переходы в рамках акции БДК прошёл более 3500 морских миль.