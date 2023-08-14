Большой десантный корабль СФ «Иван Грен» в сентябре прибудет в Мурманскую область с передвижной выставкой на борту

Накануне экспозицию открыли в Санкт-Петербурге.

На выставке представлены военные трофеи: два патрульных катера и подбитая бронетехника ВСУ, атрибутика, изъятая российскими военнослужащими в ходе СВО.

В вертолётном ангаре корабля размещены работы военных художников студии имени Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок.

Напомним, в сентябре прошлого года БДК «Иван Грен» впервые принял участие в акции: экипаж вместе с концертными бригадами ансамбля Северного флота, музейными экспонатами, исторической и современной военной техникой на борту совершил агитпоход по приморским городам Крайнего Севера и российской Арктики.