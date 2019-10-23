Большой этнографический диктант напишут в Мурманской области

Международная просветительская акция, приуроченная ко Дню народного единства, состоится 1 ноября в 11 часов. В России масштабная акция проводится уже четвёртый год подряд.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Задания будут состоять из 30 вопросов, в том числе 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта с 1 по 4 ноября будет организовано онлайн-тестирование.

В 2018 году в Мурманской области акцию поддержали 965участников.