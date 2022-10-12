Большой хоккей возвращается в регион

Национальная молодёжная хоккейная лига 22/23 стартовала в сентябре. Наша команда «Арктика» провела первую серию выездных игр и вернулась на домашнюю арену, чтобы сыграть с соперником из Санкт-Петербурга.

Час пробил! Хоккеисты первый раз в новом сезоне НМХЛ выходят на лёд в Ледовом дворце спорта. Трибуны шумят, играет Гимн Российской федерации, игра началась.

Молодые, сильные и выносливые – на домашнем стадионе они готовы показать максимум, на который способны. Болельщики, среди которых немало близких людей, и родные стены подпитывают и стимулируют идти вперед.

Прошлый сезон показал, насколько важна и значима хоккейная культура для нашего региона. На трибунах можно заметить немало юных фанатов этого спорта, которые вдохновляются игрой и мечтают стать профессиональными хоккеистами, когда врастут.

Екатерина Дементьева, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Серия домашних встреч открыта. «Арктика» против «Динамо – 576». Буквально за первые 10 минут мачта уже забито две шайбы. Игра выдалась жаркая, эмоции кипели. Пот, боль, сила - всё это про хоккей. По лицу частенько прилетает клюшкой – приходится терпеть. Ребята делают всё, чтобы выиграть. Итог: победа со счётом 6:3. Радость игроков и улыбки болельщиков».

Иван Иваничкин, защитник ХК «Арктика»: «Мне больше нравится играть дома, потому что здесь всё-таки родные трибуны. В гостях другая атмосфера. Там более тяжело привыкаешь к арене соперника. Больше нравится дома».

В октябре и начале ноября «Арктику» ждёт серия домашних матчей, ребята сыграют с «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга, хоккейным клубом «Брянск и Видное», а затем продолжатся выездные игры.

Ознакомиться с расписанием и получить более подробную информацию о клубе можно в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» ХК «АРКТИКА».