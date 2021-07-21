Большой и грациозный лось попал в объектив камеры северянина Владислава Банникова

Лесного красавца мурманчанин сфотографировал возле Мурдозера. Лось, казалось бы, с удивлением посмотрел на человека, но через секунду продолжил мирно пощипывать траву.

Стоит отметить, что в это время года встретить рогатых можно чаще, чем обычно, так как продолжается сезон миграции животных. Именно поэтому весной и летом водители должны быть особенно бдительны и аккуратны, ведь лоси могут появиться из леса внезапно и стать причиной аварии.