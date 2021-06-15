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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.06.21 19:30

Большой праздник в честь Дня России прошёл в самом центре Мурманска

Массовые гуляния, развлечения для взрослых и детей и, конечно, зажигательный концерт подготовили для гостей. Главным подарком в этот день стала погода – по-настоящему солнечная, летняя.

На большом празднике 12 июня развлечения по душе могли найти все желающие. На центральной площади развернули уличную торговлю, работали развлечения для любителей активного образа жизни. Дети катались на самокатах и скейтах по рампам, участвовали в играх. Взрослые также могли присоединиться к ним или увидеть бои средневековых викингов.

Далее гостей праздника ждал большой концерт. В нём приняли участие артисты мурманских танцевально-песенных коллективов. Приглашенным гостем вечера стала фолк-группа «Колесо» из Санкт-Петербурга.

Такой праздник стал настоящим подарком для мурманчан.

 

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