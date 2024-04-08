Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота выполнил поиск и атаку подводной лодки условного противника в Баренцевом море

Тренировка состоялась в двухстороннем формате. Кораблю противодействовала одна из атомных подводных лодок Северного флота.

На первом этапе экипаж корабельного вертолёта Ка-27 сбросил в море специальные буи, тем самым создав большое гидроакустическое поле. Затем лётчики применили станцию для уточнения координат подводной цели.

Информация была передана на борт корабля.

На втором этапе работали уже гидроакустики «Адмирала Левченко» - определяли пеленг и дистанцию до цели.

На третьем этапе боевые расчёты центрального командного пункта корабля, получив информацию о подводной цели, обработали её и классифицировали как подводную лодку определенного типа.

И в завершении тренировки военные моряки, получив целеуказание, выполнили и стрельбу из реактивной бомбовой установки и осуществили пуск практической торпеды по имитированной подводной цели.