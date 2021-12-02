Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил свой дальний поход и вернулся в Североморск

По Кольскому заливу БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» пришлось идти при сильном ветре. Несмотря на непогоду, швартовка прошла без происшествий, к тому же, не каждый день морякам при этом аккомпанирует военный оркестр.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравил моряков с возвращением и вручил командиру корабля традиционного жареного поросёнка. Также он наградил отличившихся представителей экипажей «Вице-адмирала Кулаков», спасательно-буксирного судна «Алтай» и танкера «Академик Пашин».

Станислав Варик, командир отряда кораблей Северного флота, командир 14 бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил: «Пять месяцев для нас - не самый продолжительный поход. Бывало и по более. По насыщенности и выполненным задачам, я скажу, что это один из самых сложных походов, которые показывают, насколько важна подготовка нашего личного состава для того, чтобы своевременно и качественно решить все поставленные задачи в море».

В дальний поход БПК «Кулаков» оправился в июне. Экипаж корабля участвовал в Главном военно-морском параде в Кронштадте и в командно-штабной тренировке в Атлантике. Также североморцы выполняли задачи в Средиземном море. Они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр.

В октябре экипаж «Кулакова» обеспечивал безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе. Североморцы успешно предотвратили захват пиратами панамского контейнеровоза, на котором работают граждане Украины, России и Румынии.

Никита Буханцов, командир десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты морской пехоты 61 Краснознаменной Киркенесской бригады морской пехоты: «Моральная нагрузка была, напряжение было, но группа была готова к действиям, проблем не было. Все действовали чётко. Каждый знал, какой сектор он держит, за каким ярусом наблюдает».

Всего с момента выхода из базы «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 28 тысяч морских миль.