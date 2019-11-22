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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.19 19:30

Большой школе – прекрасный актовый зал

В мурманской школе № 49 большие перемены - завершился ремонт актового зала. Посмотреть и оценить эти обновления пришёл глава города Андрей Сысоев.

Сделать этот актовый  зал светлым, уютным и тёплым, чтобы даже в разгар полярной ночи дети чувствовали себя комфортно. Такая задача стояла перед руководством школы № 49 Мурманска. «Это самая большая школа города. У неё два здания, отметил во время визита Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Детей здесь очень много, соответственно, проводится и много мероприятий.  В школе работает эстетический центр, поэтому много мероприятий, под которые требуется такой зал».

Материалы, использованные в отделке зала, звукопоглощающие. Установлена цифровая акустическая система и светодиодный проектор. Сцена контрастного цвета – тёмная. Её обновленная механика позволяет оперативно менять декорации и световое оформление. И, конечно же, при в ходе в помещение, в глаза бросается белый пол, который, как уверяет руководство школы, очень легко моется.

«Пол достаточно комфортный, достаточно хорошо убирается. Он износостойкий. Мы даже порисовали на нём, всё стирается элементарно водой. Пока проблем не возникает, - уверяет Юрий Гугин, директор школы № 49 города Мурманска. - Правда, массовых мероприятий ещё здесь  не проводили, кроме родительских собраний. Следы не появляются, но зато эффект конечно, потрясающий от того, что мы находимся в светлом помещении».

Оценить всю красоту обновленного актового зала школьники смогут совсем скоро - во время математической регаты и на городских ёлках.

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