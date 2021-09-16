Большой школьный стадион появился у учеников восьмой гимназии Мурманска

Долгожданный спортивный объект открыли в начале нового учебного года.

Долгие годы этот овраг между улицами Полярные Зори и Гвардейской фактически был пустырём. Здесь на неухоженной территории располагалась спортивная площадка, созданная в лучших советских традициях – выровненная и отсыпанная песком. Кроме футбольных ворот и пары турников вокруг ничего не было. Теперь же пустырь превратился в большой комплекс.

Ольга Дзюба, много лет возглавлявшая восьмую гимназию, учреждение располагается неподалеку, знает, как не хватало такого стадиона ученикам.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Два года назад на территории гимназии была построена баскетбольная площадка, площадка для младших школьников и группы продлённого дня. Зона для занятий воркаутом. Но, конечно же, все ждали открытия именно стадиона. Не только ученики и их родители, но и жители всего этого микрорайона».

Теперь дети смогут играть на новом поле, заниматься спортом на современных тренажёрах и выполнять нормы ГТО. Объект сделают доступным не только для гимназистов, но и для жителей всего Мурманска.

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «Очень хорошее место. Я думаю, оно будет востребовано не только жителями Мурманска, но и гостями, потому что многие любят приезжать и продолжают заниматься спортом. Надеюсь, и я сюда буду приходить с семьёй».

Во время осмотра были обнаружены некоторые недочёты, их необходимо будет исправить. Например, облагородить территорию вокруг, установить дополнительную сетку, а также обезопасить места откосов.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Если мы не укрепим откосы, то земля будет осыпаться. Она будет ссыпаться и в ливнёвку и на границы стадиона, поэтому надо укреплять откосы. Такое поручение я дал комитету по развитию городского хозяйства ещё до того, как стадион ввели в эксплуатацию. Сейчас они ищут пути решения для укрепления откосов».

Планируется, что летом стадион будет открыт для посещения практически круглосуточно, а часы его работы в зимнее время будут уточнены ближайшие дни.