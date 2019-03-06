Большой театр для маленьких гарнизонов

Для юных зрителей Полярного волшебную сказку привезли актёры театра Северного флота. В городе воинской славы труппа - всегда долгожданные гости. История драматического театра Северного флота началась в 1936 году в Полярном. Первыми актёрами были моряки и их жёны. Во многом эта традиция сохраняется и до сих пор.

В 1946 году театр переехал в мурманский Дом офицеров, а в 1987 году получил новое здание на Кольском проспекте.

«Самый любимый и основной наш зритель – это военнослужащие и члены их семей, - рассказывает Михаил Онищук, директор Драматического театра Северного флота. - Учитывая, что президентом 2019 год объявлен Годом театра, то мы активно развернули всю свою работу в отдаленных гарнизонах Северного флота, на кораблях и в воинских частях».

Для небольших сцен в гарнизонах труппа привозит концертные программы, а для крупных площадок в городах – спектакли. В основном, это классические произведения русских писателей, но в репертуаре есть и постановки для маленьких зрителей.

«Сегодня мы лишний раз убедились, что сказку «Аленький цветочек» ребята знают хорошо, - рассказывает Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик театра Северного флота. - Даже ребятишки из детских садов, которые были на утреннем спектакле. Они уже заранее знают сюжет, им интересно следить за тем, что на сцене происходит, как это воплощается в театральной форме».

В Год театра без премьер не обойдётся. Ближайшая ожидает зрителей уже на этой неделе.

«Как бы не было нам трудно, театр всегда будет на плаву, потому что это театр Северного флота, - говорят руководители. - Это военный коллектив, который готов работать в любых условиях, при любых трудностях, потому что мы верим в своего зрителя, мы понимаем, что нас ждут гарнизоны, нас ждут зрители. И конечно, мы гарантируем одно – новые спектакли в новом Году театра в России».

К годовщине Победы в Великой Отечественной войне коллектив театра готовит грандиозные постановки на патриотическую тематику, которые, возможно, поставит уже новый режиссёр.