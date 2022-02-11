Большой юбилей празднуют сотрудники мурманского предприятия «Электротранспорт»

60 лет назад по столице Заполярья проехал первый троллейбус.

Ежедневно услугами общественного транспорта пользуется большая часть горожан, а многие и по несколько раз в день. Сложно представить, но за 60 лет работы самые северные троллейбусы перевезли порядка 3 миллиардов 350 миллионов пассажиров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Считайте, что половина населения земли. Представляете, на крайнем севере такую работу выполнить – сегодня это полторы тысячи высококвалифицированных людей, которые управляют троллейбусами, а сейчас ещё и автобусами, которые обеспечивают ремонт, безопасность и их содержание».

Первый троллейбус, вышедший на улицы города-героя, назывался ЗиУ-5, машину выпускали на заводе имени Урицкого в Саратовской области, а работали они в большинстве советских троллейбусных парков. Маршрут №1 следовал от депо на улице Карла Либкнехта до Больничного городка. Модель отличалась надежностью, но до совершенства ей было далеко. Чего не скажешь о новых, современных машинах, курсирующих сейчас по столице Заполярья.

Сегодня презентовали одну из таких - марки «Алькор».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Новый троллейбус, который пришёл, вполне соответствует нашим условиям. Он полностью комфортный, интересный, обзор большой, но самое главное, что мы говорим о доступной среде для инвалидов. Даже здесь передняя дверь есть с кнопкой «Инвалид». Нажимаешь кнопку, водитель выходит, инвалида можно в коляске поднять или маму с коляской можно загрузить в этот троллейбус».

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт» г. Мурманска: «Преимуществ много, во-первых, это экономия электроэнергии, на всех на них стоят двигатели переменного тока, второе, надежность, потому что любая новая машина надёжней предыдущей, менее прихотлива в обслуживании, на ней много электроники».

Современный, комфортный и высокоэкологичный троллейбус начнёт курсировать по Мурманску примерно через 9 дней. Скорее всего он выйдет на маршрут №3 или №4.