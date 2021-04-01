71 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+33), Мончегорске (+9), Североморске (+7).

Большую надежду в борьбе с коронавирусом эксперты возлагают на вакцинацию. В «Векторе» рассказали об изменении препарата при мутациях COVID-19. Об этом сообщает «РБК». Генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что при появлении новых штаммов коронавируса вакцины можно будет изменять без проведения доклинических и клинических испытаний. В качестве примера эксперт привёл вакцину от гриппа, состав которой при необходимости каждый год изменяют на основании данных о циркулирующих штаммах заболевания.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков рассказал журналистам, что, разработанная специалистами центра вакцина «ЭпиВакКорона», устойчива к мутациям коронавируса.