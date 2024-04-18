Большую проверку торговых центров региона провели специалисты МЧС

Сотрудники ведомства провели тщательный осмотр торговых залов, эвакуационных выходов, систем оповещения и пожаротушения.

Особое внимание было уделено проверке соблюдения технических регламентов и нормативных требований, а также обучению персонала действиям в случае возникновения пожара.

По словам специалистов, важно, чтобы каждый торговый и многофункциональный комплекс не только соответствовал всем требованиям пожарной безопасности на бумаге, но и на практике был готов к любым чрезвычайным ситуациям.

Такие визиты не только выявляют нарушения и недостатки, но и способствуют повышению осведомленности и ответственности сотрудников и владельцев объектов.