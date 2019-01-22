Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Есть погибшие

Экипаж этого самолёта состоял из четырёх человек: командир, помощник командира, штурман и оператор. Уточняется, что полёт был плановым и носил характер учебно-тренировочного. Боекомплекта на борту не было.

По данным ряда информагентств, после крушения были спасены два лётчика, состояние которых оценивалось как тяжелое. Один из поступивших в лазарет пострадавших позже скончался.

В администрации Оленегорска сообщили, что на месте крушения зафиксирован разлив топлива. Сейчас его устраняют.

Ту-22М3 предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км/ч, дальность полёта 7 тысяч км.

Авиабаза «Оленья» расположена на Кольском полуострове в 92 км от Мурманска, недалеко от Оленегорска.