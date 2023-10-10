День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.23 12:00
Бондина Диана: танцуют все, или О большой танцевальной семье студии «Пластика»
«8 лет я посвятила своему педагогическому образованию (5 лет университета и 3 года аспирантуры), я всю сознательную взрослую жизнь учу и учусь, - рассказывает о себе на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Диана Бондина, создатель и руководитель студии танцев «Пластика». - Без учителей, наставников, без педагогов у нас нет ориентира... У меня были шикарные учителя и в школе, и в университете, у меня всегда был пример».
У меня прекрасная команда и самые любимые ученицы, отмечает сегодняшний гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Диана Бондина, которая рассказывает о своей студии и большой танцевальной семье «Пластика».
В «Пластике» работает целая команда педагогов-хореографов, которая состоит и людей, обожающих свои направления. Каждый день мы передаём все свои знания, накопленный опыт, свои эмоции маленьким и взрослым ученикам.
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