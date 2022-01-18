Борьба с CoViD-19 продолжается

135 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+67), Североморске (+13) и в Печенгском округе (+11).

Специалисты центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали тест-систему для определения нейтрализующих вирус антител к штамму коронавируса «омикрон». Об изобретении 18 января сообщил директор центра Александр Гинцбург, пишут «Известия».

Эпидемиолог уточнил, что для пользования среди широких масс населения она недоступна.

12 января Президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.