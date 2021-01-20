Борьба с корнавирусом продолжается

238 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+113), Кандалакшском районе (+28) и Североморске (+25).

Мурманская область вошла в список десяти лучших регионов России по количеству записей на вакцинацию от COVID-19 через Единый портал госуслуг. В области открыли уже 10 прививочных пунктов. В наличии почти 4000 доз вакцины «Спутник V», до конца января поступит еще 16 тысяч и 30 тысяч ожидают в феврале.

В настоящее время жители региона старшего поколения могут записаться на прививку через своего лечащего врача. Губернатор Андрей Чибис дал поручение проработать вопрос дополнительных способов записи на вакцинацию для граждан преклонного возраста, например, по телефону.