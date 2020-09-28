Борьба с коронавирусом – надо соблюдать меры безопасности

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 81 новый случай заболевания CoViD-19. Больше всего инфицированных в Мурманске (+51), Североморске (+9), Оленегорске (+8). За выходные три человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Стоит отметить, что число заболевших в нашем регионе не снижается, а за несколько дней так и вовсе наметился рост. Эпидемиологи напоминают о банальных мерах безопасности. Речь идёт не только о масках, но и, например, о соблюдении социальной дистанции, про которую многие посетители тех же торговых центров или магазинов забывают.