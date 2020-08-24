Борьба с коронавирусом продолжается

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 62 новых случая в заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске +47, Североморске +6 и Кировске +3.

12 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции лёгких в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. При этом растёт доля выздоровевших, сейчас это 80 процентов от общего числа инфицированных.

В региональном Минздраве отмечают, что средств индивидуальной защиты и лекарств в нашем регионе достаточно, в больницах 20-кратный запас необходимых препаратов.

Напомним, помимо «горячей линии» по Covid-19 работает и Whatsapp-приёмная, куда за прошедшую неделю поступило 120 обращений. Вопросы от граждан с ОРВИ и CoViD-19 оперативно передаются врачам, проблема каждого заявителя берётся в работу и находится на контроле до её решения.