Борьба с коронавирусом продолжается

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 69 новых случаев заболевания CoViD-19. Ещё три человека умерли от осложнений вызванных опасной инфекцией.

Больше всего заболевших в Мурманске +37, Печенгском +9 и Ловозерском +6 районах.

За прошедшие сутки 134 человека вылечились от коронавируса в Мурманской области. Такое количество пациентов выписаны после прохождения лечения. Тем самым заполярные врачи вылечили от COVID-19 больше 10 тысяч человек.