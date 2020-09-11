Борьба с коронавирусом продолжается, маски надо носить!

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+39), Кандалакшском районе (+8) и Североморске (+4). Один человек умер от осложнений вызванных коронавирусом.

Чтобы не допустить распространения инфекции, важно использовать предметы индивидуальной защиты, прежде всего, медицинские маски. Рейды по общественным местам, например, торговым центрам проверяющие совершают регулярно. Большинство посетителей соблюдают правила. Редких нарушителей не штрафуют, а делают предупреждение.

Рейды по соблюдению масочного режима затрагивают и общественный транспорт, за все время таких проверок было 112.