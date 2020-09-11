День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.20 19:30
Борьба с коронавирусом продолжается, маски надо носить!
На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+39), Кандалакшском районе (+8) и Североморске (+4). Один человек умер от осложнений вызванных коронавирусом.
Чтобы не допустить распространения инфекции, важно использовать предметы индивидуальной защиты, прежде всего, медицинские маски. Рейды по общественным местам, например, торговым центрам проверяющие совершают регулярно. Большинство посетителей соблюдают правила. Редких нарушителей не штрафуют, а делают предупреждение.
Рейды по соблюдению масочного режима затрагивают и общественный транспорт, за все время таких проверок было 112.
Комментарии
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Последние комментарии
Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
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Д.О. Вернер.
08.09.20 20:49
Давайте сразу ЦУП создадим!
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Бурак (Сиирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ Кадетская школа города-героя Мурманска.
08.09.20 15:20
Благоустройство придомовых территорий - это замечательно. Меня и коллектив МБОУ это радует. Но, посмотрев сей видеосюжет, на депутата Совета депутатов, члена "Единой России" Любовь Малыгину, я ужаснул
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